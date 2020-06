Verlangsamung der Infektionszahlen

Trump «scherzte» mit Aussage zu Corona-Tests

US-Präsident Donald Trump hat seine Mitarbeiter nach eigenen Angaben dazu aufgerufen, Coronavirus-Tests einzuschränken, damit die Infektionszahlen in den USA nicht steigen. Unklar ist, wie ernst er das gemeint hat.

«Wenn die Demokraten an die Macht kommen, dann werden die Randalierer das Sagen haben»: US-Präsident Donald Trump in Tulsa, Oklahoma. (20. Juni 2020)

Die inzwischen ausgeweiteten Tests seien ein «zweischneidiges Schwert», sagte Trump bei seiner ersten Massenkundgebung seit Beginn der Corona-Krise am Samstagabend (Ortszeit) in Tulsa (Oklahoma) unter Applaus. «Wenn man in diesem Ausmass testet, wird man mehr Menschen finden, man wird mehr Fälle finden, also habe ich meinen Leuten gesagt: «Verlangsamt bitte die Tests.»