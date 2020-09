Datenpanne? : Trump schickt Corona-Schecks an über 100 Österreicher

Ein Rentner aus Oberösterreich traute seinen Augen nicht, als er einen von US-Präsident Donald Trum unterzeichneten Scheck in der Höhe von 1200 Dollar bekam.

Kein Scherz: Die von Donald Trump unterzeichneten Corona-Schecks gingen an über 100 Österreicher und auch an über eine Million tote US-Bürger.

Von US-Präsident Donald Trump unterzeichnete Schecks zur Bekämpfung der wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise sind nun bei etlichen Österreichern gelandet. Mehr als 100 solcher Schecks über jeweils 1200 Dollar (rund 1000 Euro) sind nach Angaben des ORF inzwischen bei Banken eingelöst worden. Zu den Empfängern zählt auch ein Rentner aus Linz in Oberösterreich, der einst für kurze Zeit in den USA gearbeitet hatte. Er habe zuerst an einen schlechten Scherz geglaubt, schilderte der Mann in der ORF-Nachrichtensendung «ZiB2» am Montagabend. Die Bank habe die Echtheit des Schecks aber überprüft, und wenig später habe er das Geld auf dem Konto gehabt.