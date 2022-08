Aussage verweigert : Trump schweigt – beantwortet nur die Frage nach seinem Namen

Zivilrechtliche Ermittlungen gegen das Firmenimperium Trumps

Trump schrieb am Mittwoch, er habe «ein fantastisches Unternehmen mit grossen Vermögenswerten, sehr wenig Schulden und viel Bargeld. Nur in Amerika!» Die Befragung in New York erfolgte zwei Tage nach einer Durchsuchung seines Anwesens Mar-a-Lago in Florida durch die Bundespolizei FBI in einer getrennten Angelegenheit. Der Vorgang gilt als beispiellos in der US-Geschichte. Hintergrund war offenbar der Umgang Trumps mit Dokumenten aus seiner Amtszeit. Anfang des Jahres war bekannt geworden, dass das für die Aufbewahrung präsidialer Korrespondenz zuständige Nationalarchiv mehrere Kisten mit unter anderem vertraulichem Material in Mar-a-Lago vermutete. Trump übergab im Januar schliesslich mehrere Dokumente der Behörde.