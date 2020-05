Corona-Krise

Trump setzt Einwanderung für 60 Tage aus

Die USA erteilen während der nächsten zwei Monate keine Green Cards, um laut US-Präsident die eigenen Arbeiter zu schützen.

Die Gouverneure könnten die Vorschläge an die Lage in ihren jeweiligen Bundesstaaten anpassen.

Die Begrenzung der Einwanderung in die USA wegen der Corona-Krise soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump zunächst für 60 Tage gelten. Das sagte Trump am Dienstagabend im Weissen Haus in Washington. Der Schritt betreffe im Wesentlichen jene, die sich um einen dauerhaften Aufenthalt mit einer Green Card bemühten. Es gehe nicht um vorübergehende Aufenthaltsgenehmigungen.