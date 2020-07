vor 29min

Mit gutem Beispiel voran

Trump sieht das Tragen von Masken als Zeichen von «Patriotismus»

Lange wehrte sich US-Präsident Trump gegen Gesichtsmasken. Jetzt bringt er das Tragen von Mundschutz mit «Patriotimus» in Verbindung.

US-Präsident Donald Trump hat sich dem Thema des Tragens von Schutzmasken am 20. Juni 2020 wieder einmal angenommen: Diesmal brachte er den Mundschutz mit «Patriotismus» in Verbindung. Der US-Präsident zeigte sich erstmals Mitte Juli mit Maske – aber seine Nase war nicht bedeckt. Doch damals hielt man das Bild für ein Fake, denn es gab keine Vergleichsbilder von anwesenden Fotografen, ausserdem hatte das Foto schlechte Qualität. Zudem die Unstimmigkeiten bei Bändeln und Form der Maske.

Darum gehts US-Präsident Trump äusserte sich am Montag zum Tragen von Masken.

Es sei «patriotisch», eine Gesichtsmaske zu tragen.

Bis vor rund zehn Tagen hatte sich Trump geweigert, Mundschutz zu tragen.

US-Präsident Donald Trump hat in der Coronavirus-Pandemie für das Tragen von Masken in bestimmten Situationen geworben. «Wir sind vereint in unseren Bemühungen, das unsichtbare China-Virus zu besiegen», schrieb Trump am Montag auf Twitter.

«Und viele Menschen sagen, dass es patriotisch ist, eine Gesichtsmaske zu tragen, wenn man keine soziale Distanz wahren kann. Niemand ist patriotischer als ich, Euer Lieblings-Präsident!». Dazu twitterte Trump ein Foto, wie er eine Maske mit dem Präsidenten-Siegel trägt.

Bei den allermeisten öffentlichen Auftritten lehnt Trump das Tragen einer Maske für sich selber ab. Ihm wird vorgeworfen, durch sein Auftreten ohne Maske ein schlechtes Vorbild in der anhaltenden Pandemie abzugeben. Bei einem Spitalbesuch am vorvergangenen Samstag hatte Trump dann eine Mund-Nasen-Schutz getragen.

Zunehmende Kritik

In einer am Freitag veröffentlichten Umfrage der «Washington Post» und des Senders ABC gaben 79 Prozent an, sie würden in Gegenwart anderer Menschen ausserhalb ihres Zuhauses immer oder meistens eine Schutzmaske tragen. 15 Prozent sagten, sie würden nie oder selten eine Maske anziehen. Der Umfrage zufolge hat auch die Kritik an Trumps Krisenmanagement zugenommen. 60 Prozent bewerteten Trumps Vorgehen in der Pandemie als negativ, nur noch 38 Prozent befürworteten es. Im März hatte eine knappe Mehrheit (51 Prozent) Trumps Vorgehen noch gutgeheissen, 45 Prozent hatten es abgelehnt.

Trump hatte im April Richtlinien der Gesundheitsbehörde CDC verkündet, nach denen das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes empfohlen wird. Er hatte aber umgehend deutlich gemacht, dass er selber keine Maske tragen werde. Trump und das Weisse Haus begründen das damit, dass der Präsident regelmässig auf das Coronavirus getestet werde.

In den USA werden weiterhin jeden Tag zehntausende Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet. Am Sonntag registrierten die Forscher der Johns-Hopkins-Universität (JHU) knapp 62'000 neue Fälle. Der bisherige Rekord wurde am vergangenen Donnerstag mit mehr als 77'000 Neuansteckungen erreicht. Seit Beginn der Pandemie verzeichnete die JHU-Statistik insgesamt rund 3,8 Millionen Fälle, mehr als 140'000 Menschen kamen infolge einer Infektion ums Leben.