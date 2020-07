Corona

Trump sieht Verantwortung in der Krise nicht allein bei sich

An einer Pressekonferenz betont der US-Präsident, dass das Virus verschwinden wird. Zudem ermuntert er seine Bürger zum Tragen einer Maske.

Er habe vieles richtig gemacht, so der Präsident.

Dabei sagt er, dass er nicht die alleinige Verantwortung in der Corona-Krise trage.

US-Präsident Donald Trump arbeite bei der Bewältigung der Corona-Krise Hand in Hand mit den Gouverneuren der Bundesstaaten, sagte er am Dienstag bei einer Pressekonferenz im Weissen Haus. «Ich denke, wir sind alle verantwortlich.» Es sei ein Jammer, dass das Virus die USA erreicht habe. Zugleich betonte er, dass er die Grenzen geschlossen und viele Dinge richtig gemacht habe. Trump bekräftigte, das das Virus verschwinden werde.

Die Wähler würden ihn und seine Regierung bei der Präsidentenwahl am 3. November nach dem Umgang mit der Pandemie beurteilen – aber nicht nur, sagte Trump. Sie würden ihn auch an rekordhohen Zahlen auf dem Arbeitsmarkt, der Lage der Wirtschaft, Steuersenkungen oder der Stärkung des Militärs messen.

Der Republikaner will für eine zweite Amtszeit kandidieren. Umfragen sehen Trump derzeit hinter seinem Herausforderer Joe Biden von den Demokraten. Bei den Erhebungen ist allerdings Vorsicht geboten – und in mehr als drei Monaten bis zur Wahl gibt es noch viel Raum für Veränderungen und Überraschungen.

«Sie haben eine Wirkung»

Angesichts dramatisch steigender Corona-Fälle ermunterte Trump die Amerikaner zudem zum Tragen von Schutzmasken «Wir bitten alle, dass Sie eine Maske tragen, wenn Sie nicht in der Lage sind, Abstand zu halten», so der Präsident. «Ob Sie die Masken mögen oder nicht, sie haben eine Wirkung, sie werden einen Effekt haben und wir brauchen alles, was wir kriegen können.»