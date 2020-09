US-Fernsehduell : Trump-Team will Bidens Ohren inspizieren

Vor der ersten TV-Debatte zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden ist ein Streit um Verfahrensfragen entbrannt.

Trump wollte auch Urintest

Ein Biden-Sprecher hatte zu dem von Trump geforderten Medikamententest bereits vor wenigen Tagen erklärt: «Wenn der Präsident denkt, dass er seine Argumente am besten mit Urin vorbringen kann, braucht er sich keinen Zwang anzutun.» Biden selber reagierte am Dienstag mit Humor. «Es ist der Abend der Debatte, also halte ich meine Ohrhörer und Leistungssteigerer bereit», schrieb er auf Twitter. Daneben stellte er ein Foto mit einem iPhone-Kopfhörer und einem Becher Eis. Biden ist ein erklärter Fan von Eiscreme.

Die erste TV-Debatte zwischen Trump und Biden beginnt am Dienstagabend (21.00 Uhr/3.00 Uhr MESZ am Mittwoch) in der Stadt Cleveland im Bundesstaat Ohio. Das zweite Streitgespräch ist für den 15. Oktober in Miami im Bundesstaat Florida geplant. Die letzte Debatte vor der Wahl soll es am 22. Oktober in Nashville (Tennessee) geben. Die Vize-Kandidaten Mike Pence (Republikaner) und Kamala Harris (Demokraten) treffen am 7. Oktober in Salt Lake City im Bundesstaat Utah aufeinander. Wahltermin ist der 3. November.