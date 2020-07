Besuch von Militärkrankenhaus

Trump trägt erstmals bei öffentlichem Auftritt eine Maske

Eigentlich lehnt der US-Präsident die Gesichtsmaske für sich selbst ab. Bei einem Spitalbesuch in Washington sagte er jedoch: «Es gibt eine Zeit und einen Ort dafür.»

US-Präsident Donald Trump lehnt Masken in der Corona-Krise für sich selber eigentlich ab – nun hat er bei einem Besuch in einem Militärkrankenhaus einen Mund-Nasen-Schutz getragen. Dies war auf Fernsehbildern zu sehen.

Trump trug demnach am Freitagabend im Walter-Reed-Krankenhaus in Bethesda bei Washington eine blaue Schutzmaske mit dem Siegel des Präsidenten. Nach Angaben des Weissen Hauses wollte Trump in dem Spital verwundete Soldaten und deren Angehörige treffen. Er wollte zudem mit medizinischem Personal zusammenkommen, dass sich in der Coronavirus-Krise um Erkrankte kümmert.