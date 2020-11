«Stop the Count»Trump-Tweet wird zum Sport-Bumerang

Donald Trump ist als US-Präsident abgewählt. Herausforderer Joe Biden machte das Rennen. Weil Trump um seine Wiederwahl bangte, forderte er am Donnerstagmorgen mit einem Tweet, dass die Stimmenauszählungen gestoppt werden. Sein Wunsch ging jedoch nicht in Erfüllung. Ebenso werden Wünsche diverser Sportvereine nicht in Erfüllung gehen, die auf Trumps Tweet aufsprangen und via Twitter den Abbruch der Meisterschaften fordern.