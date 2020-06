#Trumpisnotwell

Trump und die «rutschige» Rampe sorgen im Netz für Spott

Auf Twitter wirft ein Video Fragen über Donald Trumps Gesundheit auf. Der US-Präsident hat sich in der Zwischenzeit dazu geäussert.

Vor der Weltpresse hinfallen? Gerade für den US-Präsidenten ein Alptraum. Dass Donald Trump eine «rutschige» Rampe langsam und vorsichtig herunterging, sorgte im Netz umgehend für Spott. Ein zweiter Grund, warum das Schlagwort #Trumpisnotwell – Trump gehts nicht gut – am Wochenende zum Trend mit bissigen Bemerkungen auf Twitter wurde, ist ein weiterer Video-Schnipsel von einer Rede Trumps am Samstag in der Militärakademie West Point. Dort ist zu sehen, wie der US-Präsident beim Trinken die zweite Hand zu Hilfe nimmt, um das Glas an die Lippen zu führen.