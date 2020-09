Kritik am Iran : Trump und Sportwelt protestieren gegen Todesurteil für Ringer

«Rettet Navid Afkari», heisst es von allen Seiten: Der Ringer wurde im Iran zum Tod verurteilt, doch an der Rechtmässigkeit des Urteils wird international gezweifelt.

Sportler, Funktionäre und US-Präsident Donald Trump setzen sich für den iranischen Ringer Navid Afkari ein. Der 27-Jährige soll hingerichtet werden, doch am Todesurteil und dessen Rechtmässigkeit wird international massiv gezweifelt.

Afkari, der als Talent galt, habe nach Angaben der iranischen Justiz bei einer Demonstration 2018 in der südiranischen Stadt Shiraz einen Sicherheitsbeamten getötet. Er habe die Tat gestanden, hiess es. Der Sportler, seine Familie und Menschenrechtsorganisationen entgegnen, das Geständnis sei durch Folter erzwungen worden.

Das Geständnis sowie Aufnahmen der angeblichen Tat wurden im iranischen Staatsfernsehen sowie im Videoportal Aparat gezeigt. Afkari wurde daraufhin zu Tode verurteilt. Seine beiden Brüder, die mit ihm zusammen an den Protesten gegen das islamische Regime teilgenommen hatten, erhielten hohe Gefängnisstrafen. Das Urteil ist vom obersten Gerichtshof des Landes bestätigt worden und somit rechtskräftig. Es soll aber erst in sechs Jahren vollstreckt werden.

Weltmeister verteidigt Afkari

Bereits letzte Woche hatte gar US-Präsident Donald Trump die iranische Führung in einem Tweet aufgefordert, Afkari nicht hinzurichten. Seine einzige Tat sei diejenige gewesen, an einer Antiregierungsdemonstration auf der Strasse teilzunehmen.

«Viele mischen sich einfach in Angelegenheiten ein, von denen sie weder genaue Informationen haben noch die notwendige juristische Kompetenz besitzen», sagte Justizsprecher Gholam-Hussein Ismaili. Afkari habe einen Menschen ermordet, und das Urteil gegen ihn im Iran laute nicht Todesstrafe, sondern «Ghissas», so der Sprecher laut Nachrichtenportal Alef. «Ghissas» ist im islamischen Recht das Prinzip der Wiedervergeltung, Blutrache oder von «Auge um Auge». Er fügte hinzu, dass Afkari noch in Berufung gehen könnte.