Falscher Vorwurf an Biden

Trump unterbricht Interview, weil Moderator ihm widerspricht

In einem Interview macht US-Präsident Donald Trump seinem Gegner Joe Biden einen falschen Vorwurf. Er will diesen in der Sendung mit einem Dokument belegen.

von Thomas Mathis

Darum gehts Donald Trump hat seinem Gegner Joe Biden in einem Interview vorgeworfen, er wolle die Polizei finanziell schwächen.

Als der Moderator ihn darauf hinweist, dass die Aussage falsch ist, unterbricht Trump das Interview kurz.

Auf Twitter wiederholte er später seine Aussage.

Ein Sonntagsinterview mit US-Präsident Donald Trump sorgt bereits vor der Ausstrahlung für Schlagzeilen. Der Sender Fox News hat am Freitag auf Twitter einen Ausschnitt davon publiziert. Es ist das erste Sonntagsinterview mit Trump seit mehr als einem Jahr. Geführt wird es von Moderator Chris Wallace.

Im Interview macht Trump die falsche Aussage, dass sein Herausforderer Joe Biden die Polizei finanziell schwächen wolle. Biden habe eine entsprechende Charta unterschrieben. Wallace widerspricht ihm sofort, doch Trump bleibt dabei und unterbricht das Interview, um sich das entsprechende Dokument holen zu lassen.