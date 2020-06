«White Power»

Trump verbreitet auf Twitter Video mit rassistischem Slogan

US-Präsident Donald Trump hat ein Video mit rassistischem Slogan auf Twitter geteilt. Erst nach vier Stunden löschte er seinen Retweet.

US-Präsident Donald Trump hat am Sonntag auf Twitter zeitweise ein Video weiterverbreitet, in dem einer seiner Anhänger einen in den USA weithin als rassistisch betrachteten Slogan brüllt. Das Video zeigt Demonstranten, die gegen den Präsidenten protestieren, während dessen Anhänger in Golfcarts vorbeifahren. Einer von Trumps Unterstützern brüllt den Demonstranten dann entgegen: «Weisse Macht» (Englisch: «White Power»). Dieser Slogan wird in den USA vor allem von rassistischen Gruppen eingesetzt.