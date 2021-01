USA : Trump verlängert Einwanderungsstopp

Die legale Einwanderung in die USA bleibt auch im neuen Jahr wegen Corona erschwert. Noch-Präsident Donald Trump lässt die Massnahmen bis Ende März aufrechterhalten.

Zum Jahreswechsel kehrten US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump zurück ins Weisse Haus. (31. Dezember 2020)

Der amtierende US-Präsident Donald Trump hat mit Verweis auf die andauernde Corona-Pandemie die Aussetzung der Vergabe bestimmter Arbeitsvisa und Green Cards bis Ende März verlängert. Die Auswirkungen der Pandemie auf den US-Arbeitsmarkt und auf die Gesundheit der amerikanischen Bevölkerung gäben weiterhin Anlass zur Sorge, hiess es in einer am Donnerstag (Ortszeit) veröffentlichten Proklamation des Präsidenten. Deshalb sollten die im April und Juni verhängten Massnahmen, die die legale Einwanderung in die USA deutlich einschränken, vorerst weiter bestehen bleiben. Das Arbeits-, Heimatschutz- und Aussenministerium sollen regelmässig überprüfen, ob Änderungen der Massnahmen notwendig sind.