Militärorden : Trump verleiht Marokkos König Orden

Für seinen positiven Einfluss auf die Politik in Nordamerika und im Nahen Osten hat der scheidende US-Präsident den marokkanischen König Mohammed VI. ausgezeichnet.

Der scheidende US-Präsident Donald Trump hat Marokkos König Mohammed VI. mit dem Orden Legion of Merit ausgezeichnet. Der Monarch erhalte die hohe Auszeichnung für seinen positiven Einfluss auf die Politik in Nordamerika und im Nahen Osten, teilte das Weisse Haus am Freitag mit. Der Orden wurde im Rahmen einer privaten Zeremonie dem marokkanischen Botschafter in den USA überreicht, der ihn im Namen des Königs annahm.