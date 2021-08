Truppenabzug in Afghanistan : Trump will, dass Biden «in Schande zurücktritt»

Der Afghanistan-Konflikt spitzt sich mehr und mehr zu. Ex-Präsident der USA Trump kritisiert nun seinen Nachfolger Biden. Er habe den Truppenabzug nicht gut organisiert.

1 / 7 Der frühere US-Präsident Trump attackierte seinen Nachfolger scharf. REUTERS Unter Trump wurden Gespräche mit den Taliban geführt, aus denen ein Zeitplan für den Abzug der US-Truppen in Afghanistan resultierte. REUTERS Trump hat Bidens Abzugspläne schon mehrfach kritisiert und behauptet, er hätte den Truppenabzug «ganz anders und viel erfolgreicher» bewerkstelligt. AFP

Darum gehts Infolge der Machtübernahme der Taliban in weiten Teilen Afghanistans ist Chaos im Land ausgebrochen.

Nach 20 Jahren soll bis September 2021 der Abzug der US-Truppen vonstatten gehen.

Ex-Präsident Trump kritisiert nun Joe Biden für sein Vorgehen in der Afghanistan-Politik.

Nach dem Einmarsch der Taliban in Kabul hat Ex-US-Präsident Donald Trump seinen Nachfolger Joe Biden zum Rücktritt aufgefordert. Es sei an der Zeit, dass Biden «in Schande» zurücktrete «für das, was er in Afghanistan zugelassen hat», erklärte Trump am Sonntag. Er kritisierte zudem Bidens Einwanderungs-, Wirtschafts- und Energiepolitik.

Unter Trump hatten 2018 in Doha in Katar die ersten direkten Gespräche zwischen der US-Regierung und den Taliban begonnen. Die Gespräche mündeten am 29. Februar 2020 in eine Vereinbarung, in der ein Zeitplan für den Abzug der US-Truppen abgesteckt wurde.

Der Abzug verzögerte sich zwar zwischenzeitlich, begann dann aber unter Trumps Nachfolger Biden im Mai. Parallel zu den USA zogen auch die anderen Nato-Truppen aus Afghanistan ab, darunter die Bundeswehr.

Trump hat Bidens Abzugspläne schon mehrfach kritisiert und behauptet, er hätte den Truppenabzug «ganz anders und viel erfolgreicher» bewerkstelligt. In einer weiteren Erklärung schrieb Trump am Sonntag: «Was Joe Biden mit Afghanistan gemacht hat, ist legendär. Es wird als eine der grössten Niederlagen in die amerikanische Geschichte eingehen.»

«Wir sollten sie nicht anflehen»

Auch der frühere US-Aussenminister Mike Pompeo das Vorgehen von US-Präsident Biden beim Abzug der US-Truppen scharf kritisiert. «Es sieht so aus, als ob die Biden-Regierung gerade bei der Umsetzung ihres eigenen Plans gescheitert ist», sagte Pompeo am Sonntag (Ortszeit) dem Sender Fox News.

Die USA sollten stattdessen mit Hilfe der eigenen Luftwaffe «die Taliban, die Kabul umzingeln, niederschlagen», sagte Pompeo weiter. «Wir sollten sie nicht anflehen, das Leben von Amerikanern zu verschonen, wir sollten den Taliban Kosten auferlegen, bis sie uns erlauben, unseren Plan in Afghanistan umzusetzen.»

In der vergangenen Woche sollen US-Unterhändler Medienberichten zufolge versucht haben, von den Taliban die Zusicherung zu erhalten, dass sie im Falle einer Machtübernahme die US-Botschaft in Kabul nicht angreifen würden.

