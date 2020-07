Neuer Botschafter

Trump will einen Oberst a.D. in Berlin

US-Präsident Donald Trump hat den ehemaligen Heeresoffizier Douglas Macgregor als neuen Botschaft in Berlin vorgeschlagen. Er soll Nachfolger von Richard Grenell werden.

Will einen Kritiker der deutschen Verteidigungspolitik als Botschafter in Berlin: US-Präsident Donald Trump. (27. Juli 2020)

US-Präsident Donald Trump will einen ehemaligen Heeresoffizier, Oberst a.D. Douglas Macgregor, als Nachfolger von Richard Grenell als US-Botschafter nach Berlin schicken. Das geht aus einer Mitteilung des Weissen Hauses am Montag hervor. Vorschläge für einen Botschafterposten müssen vom US-Senat bestätigt werden.

Der Vorschlag Macgregors fällt in die Woche, in der Einzelheiten der Truppenabzugspläne der USA für Deutschland bekanntgegeben werden sollen. Macgregor hatte sich in der Vergangenheit mit Blick auf die deutsche Verteidigungspolitik kritisch gezeigt. Wie der frühere Botschafter Grenell tritt Macgregor immer wieder beim konservativen Sender Fox News auf, der als einer der Lieblingssender Trumps gilt.