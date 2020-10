«Beschützender Glanz» : Trump sagt, er sei jetzt immun gegen Corona

Der US-Präsident sagte in einem Telefoninterview, Covid-19 könne ihm jetzt nichts mehr anhaben. Wie lange eine Immunität nach einer Corona-Ansteckung anhält, ist derzeit aber unklar.

Am Samstag hatte er vom Balkon des Weissen Hauses zu seinen Anhängern gesprochen.

US-Präsident Donald Trump ist infolge seiner Covid-19-Erkrankung nach eigenen Angaben nun «immun» gegen das Coronavirus. Die Immunität sei für ihn wie ein «beschützender Glanz», sagte Trump am Sonntag in einem telefonischen Interview mit dem Sender Fox News. Er fühle sich «fantastisch», sagte Trump.

Der 74-Jährige war nach eigenen Angaben am 1. Oktober positiv auf das Coronavirus getestet worden. Trump erkrankte an Covid-19 und wurde daher ab 2. Oktober drei Tage in einem Krankenhaus behandelt. Experten gehen davon aus, dass Menschen nach einer überstandenen Corona-Infektion immun sind. Für wie lange, ist aber bislang unklar.