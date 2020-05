«Alles nur Sarkasmus»

So erklärt Trump seine Desinfektionsmittel-Idee

Der US-Präsident hatte am Donnerstag mit der Idee irritiert, sich Desinfektionsmittel in den Körper zu injizieren. Das sei alles nur sarkastisch gemeint gewesen, stellt Trump nun klar.

Donald Trump rudert zurück: Desinfektionsmittel eigne sich doch nicht, um in den Körper injiziert zu werden. Das sagte der US-Präsident anlässlich seines täglichen Corona-Briefings am Freitag im Weissen Haus, wie die amerikanische News-Plattform «The Hill».