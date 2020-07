«Wir werden Druck ausüben»

Trump will Schulen in den USA nach Sommerferien öffnen

In den USA ist eine Diskussion darüber entbrannt, wann Schüler wieder zur Schule gehen sollen. Der US-Präsident drängt auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität – trotz der steigenden Infektionszahlen.

Gleichzeitig forderte Immunologe Anthony Fauci «sofortiges Handeln» in der Corona-Krise. (Archivbild)

Präsident Donald Trump spielte die von der Zuspitzung der Pandemie ausgehende Bedrohung erneut herunter. Am 7. Juli 2020 sagte er: «Wir wollen, dass unsere Schulen im Herbst geöffnet sind».

Trotz weiter steigender Corona-Fallzahlen will US-Präsident Donald Trump Druck auf die US-Bundesstaaten ausüben, die Schulen nach den Sommerferien wieder zu öffnen. «Wir wollen, dass unsere Schulen im Herbst geöffnet sind», sagte Trump am Dienstag bei einem Runden Tisch zu dem Thema im Weissen Haus. Das sei sehr wichtig für das Land und das Wohlbefinden von Schülern und deren Eltern. «Wir werden Druck auf die Gouverneure und alle anderen ausüben, die Schulen zu öffnen.»

Der Republikaner warnte davor, Schulen aus politischen Erwägungen geschlossen zu halten. Er spielte damit auf demokratische Gouverneure an, die sich in grosser Zahl gegen Trumps Drängen auf eine schnelle Rückkehr zur Normalität wehren.

Trump spielte die Lage in den USA trotz einer Zunahme von Infektionen erneut herunter. «Weil wir mehr testen, haben wir mehr Fälle. Wenn wir die Hälfte der Tests machen würden, hätten wir viel weniger Fälle», sagte er. Der Präsident betonte erneut, dass die Sterblichkeitsrate in den USA «die niedrigste auf der Welt» sei. Das ist Daten der Johns-Hopkins-Universität (JHU) zufolge nicht korrekt. Unter den 20 am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern weltweit haben demnach 13 Staaten eine niedrigere Sterblichkeitsrate pro 100 bestätigter Infektionen.