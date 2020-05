Aufstockung der Reserven

Trump will USA «voll und ganz» auf Epidemien vorbereiten

Seine Vorgängerregierung sei für die Startschwierigkeiten in der Corona-Krise schuldig, sagte der US-Präsident bei einer Firmenbesichtigung.

US-Präsident Donald Trump will die Vereinigten Staaten für Epidemien in der Zukunft wappnen. «Ich bin entschlossen, dass Amerika voll und ganz auf alle künftigen Ausbrüche (von Krankheiten), von denen wir hoffen, dass es keine geben wird, vorbereitet sein wird», sagte Trump am Donnerstag bei einem Auftritt in Allentown im US-Bundesstaat Pennsylvania. «Unsere Anstrengung beginnt mit der dramatischen Steigerung unserer Reserven.» Nie wieder werde ein Präsident leere Regale oder abgelaufene Produkte erben – zumindest nicht in den kommenden Jahren, versprach Trump. Das Weisse Haus hatte zuvor mitgeteilt, dass die Regierung an einem «voll ausgestatteten, widerstandsfähigen nationalen Lagerbestand» arbeite, der etwa Schutzmasken enthalten soll.