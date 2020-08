Trump will Wasserlimit erhöhen – für sein «wunderschönes Haar»

Also wenn es ein schwacher Wasserstrahl ist kann er doch länger duschen. Oder haben die in Amerika ein Zeit Limit? Aber Sorgen hat aber, echt schlimme.

Freddy Locke 13.08.2020, 13:25

Ehhm das Wasser wird ja nicht vernichtet beim Duschen, es geht zurück in den Kreislauf der Natur. Klar wenn es sehr Trocken ist, ist sparen ganz wichtig. Aber dass die Durchlass enge der Mischer dann so eingestellt werden per Gesetz, hhm, stehe da auf Trumps Seite