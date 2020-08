Schüsse vor Weissem Haus

Trump wird während Pressekonferenz evakuiert

US-Präsident Donald Trump musste eine Pressekonferenz für ein paar Minuten verlassen. «Es gab Schüsse draussen», sagte er nach seiner Rückkehr.

Medienkonferenz unterbrochen: Ein Agent vom Secret Service bringt Präsident Trump in Sicherheit. (10. August 2020)

Wegen Schüssen vor dem Weissen Haus hat US-Präsident Donald Trump eine Pressekonferenz in seinem Amtssitz für wenige Minuten verlassen. «Es gab Schüsse draussen vor dem Weissen Haus», sagte Trump am Montag nach einer kurzen Unterbrechung seiner Pressekonferenz. Nach Angaben des Präsidenten hätten Sicherheitskräfte anscheinend auf eine wohl bewaffnete Person nahe des Zauns vor dem Gebäude geschossen. Der Vorfall sei «sehr nah» gewesen, sagte Trump. Die Person sei in ein Krankenhaus gebracht worden – ihr Zustand war zunächst nicht bekannt. Die genauen Hintergründe blieben unklar.