US-Wahlkampf : Trump wirft Demokraten vor, gegen Corona-Impfung zu sein

Kamala Harris, die von Joe Biden vorgeschlagene Vizepräsidentin, lege «sorglose Anti-Impf-Rhetorik» an den Tag, schimpft der US-Präsident. Dabei hatte sie etwas ganz anderes gesagt.

US-Präsident Donald Trump hat den Demokraten vorgeworfen, sich aus politischen Gründen gegen eine baldige Corona-Impfung auszusprechen. Die Kandidatin für die Vizepräsidentschaft, Kamala Harris, lege «sorglose Anti-Impf-Rhetorik» an den Tag, kritisierte Trump am Montag bei einer Pressekonferenz vor dem Weissen Haus. Die Demokraten wollten eine Impfung wegen der Wahl am 3. November als etwas Negatives darstellen, behauptete er weiter. Ihnen missfalle, dass der Impfstoff in «Rekordzeit» entwickelt werde. Er könne vielleicht sogar noch vor der Wahl verfügbar sein, sagte Trump.