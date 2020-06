«Antifa-Provokateur»?

Trump wirft verletztem 75-jährigem Demonstrant Verbindung zu Antifa vor

US-Präsident Donald Trump wirft einem 75-jährigen Mann vor, der Antifa-Bewegung anzugehören. Der Amerikaner war zuvor bei Protesten in Buffalo von der Polizei zu Boden gestossen worden.

US-Präsident Donald Trump hat einem 75 Jahre alten Demonstranten, der von Polizisten in Buffalo auf den Boden gestossen und dabei am Kopf verletzt wurde, eine mögliche Nähe zur Antifa-Bewegung unterstellt.

Polizisten vom Amt suspendiert

Die beiden Polizisten, die den Mann in Buffalo zu Boden gestossen hatten, wurden suspendiert. Ihnen werde Körperverletzung vorgeworfen, berichteten US-Medien. Beide plädierten vor einem Gericht in der Stadt im Bundesstaat New York auf nicht schuldig. Ein Video hatte den Vorfall festgehalten. Der 75-Jährige war mit Blutungen am Kopf auf dem Bürgersteig liegengeblieben. Buffalos Bürgermeister Byron Brown und New Yorks Gouverneur Andrew Cuomo verurteilten den Vorfall. Zahlreiche Polizisten aus Buffalo stellten sich demonstrativ hinter ihre beiden Kollegen.