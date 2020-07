vor 1h

Saisonstart der Yankees

Trump wollte ersten Pitch werfen – ohne offizielle Einladung

Die Corona-Baseballsaison ist vor wenigen Tagen gestartet. Donald Trump dachte, er solle den Eröffnungs-Pitch für die Yankees werfen, doch die wissen nichts davon.

von Sven Forster

Darum gehts Donald Trump gab an, am 15. August bei einem Baseball-Spiel den ersten Pitch zu werfen.

Das Team wusste davon allerdings nicht.

Mittlerweile hat Trump wegen Verpflichtungen seinen Besuch abgesagt.

Den ersten Wurf vor einem Spiel in der MLB ausführen zu dürfen, ist eine Ehre und wird in den USA mitunter Politikern, Promis und Sportlern aus anderen Disziplinen zuteil. Wie Donald Trump an einer Pressekonferenz mitteilt, sollte er auf Anfrage der New York Yankees den Eröffnungswurf im ersten Heimspiel der Yankees am 15. August übernehmen.

An der Pressekonferenz sagte er: «Der Besitzer der Yankees ist ein guter Freund von mir. Er bat mich, den ersten Wurf zu machen, und ich denke, ich werde das am 15. August tun.» Eine Ankündigung ohne grosse Wirkung – könnte man meinen. Wie die «New York Times» schreibt, kam sie allerdings für die Yankees und das Personal des Weissen Hauses überraschend. Zwar sei Trump für einen First Pitch eingeplant gewesen, jedoch nicht am 15. August. Man habe kein Datum fixiert.

Am Sonntag kam der Rückzieher von Trump auf Twitter. Es sei für ihn nicht möglich, den ersten Pitch zu werfen. Der Präsident begründete die Entscheidung am Sonntag mit seinen Verpflichtungen im Kampf gegen die Corona-Krise, vereinbarten Treffen, der Wirtschaft «und vielem anderem». Er werde es zu einem späteren Zeitpunkt machen.

«Black Lives Matter»

Die MLB-Saison startete am Freitag. Den ersten Ball der Saison warf der Corona-Experte Anthony Fauci. Der 79 Jahre alte Direktor des Nationalen Instituts für Infektionskrankheiten machte dabei keine gute Figur und verfehlte den Fänger um mehrere Meter.

In den beiden ersten Partien der um Monate verzögerten US-Profiliga MLB haben auch die Baseballteams mit Gesten gegen Rassismus protestiert. Am Donnerstag (Ortszeit) gingen die Spieler vor dem Beginn jeweils nahezu geschlossen auf ein Knie und hielten dabei ein langes schwarzes Stoffband. Vor der Niederlage von Titelverteidiger Washington Nationals gegen die New York Yankees standen die Baseballprofis für die Nationalhymne wieder auf. In Los Angeles beim Duell der Dodgers gegen die San Francisco Giants knieten einige Spieler aus beiden Teams auch während der Hymne in den wegen der Corona-Krise leeren Stadien.

1 / 4 Donald Trump vor dem Weissen Haus am Tag des Saisonstarts. KEYSTONE Diese Ankündigung kam für die Yankees und das Personal des Weissen Hauses überraschend. Zwar sei Trump für einen First Pitch eingeplant gewesen, jedoch nicht am 15. August. Man habe kein Datum fixiert. KEYSTONE Wie der Präsident an einer Pressekonferenz mitteilte, sollte er auf Anfrage der New York Yankees den Eröffnungswurf im ersten Heimspiel der Yankees am 15. August übernehmen. KEYSTONE