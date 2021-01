«Kein notwendiger Grund» : Trump wollte in Schottland Golfen – Regierung lehnt Besuch ab

Die schottische Regierung hat US-Präsident Donald Trump eine Absage erteilt. Der 74-Jährige wollte dort sein Golf-Resort besuchen.

Die schottische Regierung hat einem möglichen Flug des scheidenden US-Präsidenten Donald Trump zu seinem Golf-Resort in Schottland eine Absage erteilt. Sie reagierte damit auf Medienberichte, denen zufolge Trump erwäge, am 19. Januar nach Schottland zu fliegen, um so nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden am 20. Januar teilnehmen zu müssen.