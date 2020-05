Angebliche Herz-OP

Trump wünscht Kim alles Gute

Laut Medienberichten wurde der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un einer Operation unterzogen. Ob diese Angaben stimmen, konnte der US-Präsident nicht bestätigen.

Nordkorea hält sich zu den Spekulationen im Ausland um den Gesundheitszustand von Machthaber Kim Jong-un weiter bedeckt. In den Staatsmedien des abgeschotteten Landes gab es am Mittwoch zunächst keinen Hinweis auf den Aufenthaltsort oder öffentliche Auftritte Kims. Die kommunistische Führung in Pyongyang kontrolliert die Informationen über Kim und seine Familie in der Regel äusserst streng.