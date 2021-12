Ehemaliger Stabschef : Trump wurde vor TV-Duell mit Biden positiv auf Corona getestet

Mark Meadows, der frühere Stabschef Trumps, hat eine Buch über seine Zeit im Weissen Haus geschrieben – und gibt brisantes Preis.

Der frühere US-Präsident Donald Trump soll einem neuen Buch zufolge drei Tage vor seinem ersten Wahlkampf-Rededuell mit seinem Herausforderer Joe Biden positiv auf das Coronavirus getestet worden sein – und damit knapp eine Woche vor seiner offiziell verkündeten Corona-Erkrankung. Trump sei am 26. September 2020 an Bord der Präsidentenmaschine Air Force One über das positive Testergebnis informiert worden, schreibt Trumps damaliger Stabschef Mark Meadows laut der britischen Tageszeitung «Guardian» in einem bald erscheinenden Buch.