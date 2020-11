132 Stimmen mehr : Trump zahlt 3 Mio. für Neuauszählung – Biden profitiert

Für viel Geld lässt US-Präsident Donald Trump die Stimmen im Bundesstaat Wisconsin neu auszählen. Bisher konnte aber Joe Biden dadurch seinen Vorsprung ausbauen.

Eine Neuauszählung der Stimmen in Milwaukee County, dem grössten County Wisconsins, hat für Donald Trump nicht das gewünschte Ergebnis gebracht. Insgesamt drei Millionen Dollar investierte das Trump-Team in die Neuauszählung. Doch profitiert von der Neuauszählung hat bisher sein Gegner Joe Biden. Er hat nun 132 Stimmen mehr auf dem Konto, wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtet. Eine Neuauszählung läuft derzeit auch in Dane County. Das Ergebnis soll an diesem Wochenende vorliegen.