vor 24min

Mehrere Passagiere berichten Trumps Air Force beinahe von Drohne getroffen

Das Flugzeug des US-Präsidenten Donald Trump ist am Sonntag fast mit einem anderen Flugobjekt zusammengestossen. Laut der US-Luftfahrtbehörde handelte es sich dabei um eine Drohne.

von Bianca Lüthy

Das Flugzeug des US-Präsidenten Trump wurde am Sonntag fast von einem Flugobjekt erfasst. Beim Flugobjekt soll es sich um eine Drohne gehandelt haben. Der US-Präsident habe sich an Bord befunden. Er war gerade auf dem Rückweg von New Jersey nach Washington, D.C.

Darum gehts Das Flugzeug von US-Präsident Donald Trump ist beinahme mit einem anderem Flugobjekt kollidiert.

Beim Flugobjekt handelte es sich um eine Drohne.

Es ist nicht das erste Mal, dass eine Drohne den Flugverkehr stört.

Beinahe-Unfall mit der Air Force One: Am Sonntag ist das Flugzeug des US-Präsidenten Donald Trump beinahe mit einem anderen Flugobjekt kollidiert. Beim Flugobjekt soll es sich um eine Drohne gehandelt haben, wie «Bloomberg» schreibt.

Der US-Präsident war zum Zeitpunkt an Bord des Flugzeugs. Die Air Force One habe sich auf dem Weg zur Andrews Air Force Basis in Washington, D.C. befunden. Es war gerade auf dem Rückweg vom Trump National Golf Club in Bedminster, New Jersey.

Das Flugobjekt wurde von mehreren Passagieren an Bord der Air Force One – dem offiziellen Flugzeug des US-Präsidenten – kurz vor der Landung gesichtet. Es handelte sich um ein schwarz-gelbes Objekt in Form eines Kreuzes.

Unbemannte Drohnen gefährden Flugverkehr

Der Beinahe-Zusammenstoss in New Jersey ist nicht das erste Mal, wo eine Drohne den Flugverkehr stört. Der Air Force One seien schon mehrmals Drohnen zu nahe gekommen. Die US-Bundesluftfahrtbehörte FAA fordert schon länger, dass Restriktionen für Drohnen und unbemannte Flugobjekte eingeführt werden.