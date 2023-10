Trumps Ex-Vize Mike Pence beendet Kandidatur

Dies gab er am Samstag überraschend in Las Vegas bekannt.

Der ehemalige Vizepräsident Mike Pence (64) gibt seine Kandidatur für die republikanische Präsidentschaftskandidatur auf und beendet seine Kampagne für das Weisse Haus. Dies nachdem er Schwierigkeiten hatte, Geld zu beschaffen und in den Umfragen zu gewinnen. Dies berichten US-Medien am Samstagabend westeuropäischer Zeit

In Umfragen weit zurück

Pence ist der erste große Kandidat, der sich aus einem Rennen zurückzieht, das von seinem ehemaligen Chef und jetzigen Rivalen Donald Trump dominiert wird. Die Entscheidung gut zwei Monate vor den Vorwahlen in Iowa, auf die er seine Kampagne ausgerichtet hatte, erspart Pence die Peinlichkeit, sich nicht für die dritte republikanische Vorwahldebatte am 8. November in Miami zu qualifizieren. In Umfragen war er hinter Trump und dessem schärfsten Rivalen Ron de Santis weit zurückgelegen.