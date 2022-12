Trump Organization wegen Steuerbetrugs verurteilt

Prozess in New York : Trumps Familienholding wegen Steuerbetrugs verurteilt

Das Strafmass in Form einer Geldstrafe wird im Januar verkündet.

Gegen die Trump Organization und deren langjährigen Finanzchef Allen Weisselberg ist in New York ein Prozess wegen Steuerbetrugs zum Abschluss gekommen.

Das Geschäftsimperium von Ex-US-Präsident Donald Trump ist wegen Steuerbetrugs und anderer Finanzverbrechen verurteilt worden. Die Trump Organization sei «in allen Anklagepunkten für schuldig befunden» worden, erklärte der zuständige Staatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, auf Twitter am Dienstag. Die Geschworenen des Gerichts sahen es demnach als erwiesen an, dass der Konzern Zusatzleistungen für Manager nicht angegeben und versteuert hatte.