Sturm aufs Capitol : Trumps frühere Sprecherinnen erheben Vorwürfe gegen Ex-Präsidenten

Trump soll am 6. Januar 2021 von allen Seiten aufgefordert worden sein, die Gewalt am US-Capitol zu stoppen. Doch trotz Bitten brauchte es über drei Stunden, bis Trump zu Frieden aufrief.

Die frühere Pressesprecherin des Weissen Hauses, Kayleigh McEnany, habe ihr zugeflüstert, Trump habe nicht gewollt, dass das Wort «Frieden» in irgendeiner Form in einem solchen Tweet vorkomme.

Am 6. Januar 2021 stürmten militante Anhänger von Donald Trump das Capitol.

Nach Aussagen von Zeugen vor dem Untersuchungsausschuss zum Sturm auf das US-Capitol hätte Ex-Präsident Donald Trump die Gewalt jederzeit stoppen können. Die damals stellvertretende Pressesprecherin des Republikaners, Sarah Matthews, sagte bei einer öffentlichen Anhörung am Donnerstagabend (Ortszeit), Trump hätte sich unmittelbar an seine Anhänger wenden können.

«Wenn der Präsident eine Erklärung hätte abgeben und sich an das amerikanische Volk wenden wollen, hätte er fast sofort vor der Kamera stehen können.»

Trump wartete über drei Stunden, bis er zu Frieden aufrief

In der letzten öffentlichen Anhörung vor der Sommerpause nahm der Untersuchungsausschuss vor allem die Zeit nach einer Rede des damaligen US-Präsidenten Donald Trumps an diesem Tag ins Visier, bei der dieser seine Anhänger erneut aufgewiegelt hatte. Erst 187 Minuten später hatte Trump in einer Videobotschaft seine Anhänger aufgefordert, nach Hause zu gehen. «Fast alle wollten, dass Präsident Trump den Mob auffordert, sich zu zerstreuen, aber er weigerte sich», sagte Adam Kinzinger, republikanisches Mitglied des Ausschusses.