US-Wahl : Trumps nächster Anlauf im Kampf gegen den Wahlausgang

Richter des US-Bundesstaats Wisconsin hatten es abgelehnt, eine Klage des US-Präsidenten zu behandeln. Dagegen will Donald Trump nun beim Supreme Court vorgehen.

Die Anwälte von US-Präsident Donald Trump haben einen neuen Versuch unternommen, das Ergebnis der Präsidentenwahl im US-Staat Wisconsin anzufechten. Trumps Wahlkampfteam habe einen Antrag beim Supreme Court in Washington eingereicht, um eine Entscheidung des Obersten Gerichts in Wisconsin zu kippen, hiess es am Dienstag in einer Mitteilung.