Robert O’Brien

Trumps Nationaler Sicherheitsberater positiv auf das Coronavirus getestet

Der Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Robert O'Brien, hat sich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert. Laut einem Sprecher im Weissen Haus besteht «kein Risiko, dass er den Präsidenten angesteckt hat.»

Erst kürzlich kehrte er aus einer Europareise zurück. Er hatte in sich in Grossbritannien, Frankreich, Deutschland und Italien mit hochrangigen Regierungsvertretern getroffen. Er trug keine Maske und hielt die soziale Distanz nicht ein. (Archivbild)

Zuletzt war er am 23. Juli in seinem Büro im Weissen Haus. Seinen Arbeitsplatz soll er plötzlich verlassen haben, schreibt «CNN». (Archivbild)

Robert O’Brien, dere nationale Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Robert O'Brien habe sich vermutlich bei einer Familienfeier angesteckt, berichtet eine Bloomberg-Reporterin über den Kurznachrichtendienst Twitter unter Berufung auf Insider. Er habe leichte Symptome und befinde sich in Quarantäne an einem sicheren Ort, teilte das US-Präsidialamt am Montag mit. O'Brien arbeite von dort aus.