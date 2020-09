Donald Trump Jr. hat den Schützen von Kenosha, der zwei Demonstranten tötete, in einem TV-Interview in Schutz genommen: «Im Alter von 17 Jahren haben wir alle Dummheiten gemacht.»

Der 17-jährige Schütze hatte am 25. August zwei «Black Lives Matter»-Demonstranten bei den Protesten in Kenosha, Wisconsin, erschossen. In der US-amerikanischen TV-Show «Extra» wurde der Sohn Trumps gefragt, warum die Regierung seines Vaters den Vorfall nicht offiziell verurteilt hat.

Rittenhouse wegen Mordes ersten Grades angeklagt

«Wir warten den Prozess ab, wir wollen keine voreiligen Schlüsse ziehen», so Trump Junior. «Wenn ich Kyle Rittenhouse wäre, wäre ich nicht an den Protest gegangen. Er ist ein junger Typ, ich will nicht, dass 17-Jährige bewaffnet auf der Strasse rumrennen.» Die Journalistin, die das Interview führte, knüpfte an Trump Juniors Aussage an, seine Tat sei «mehr als nur eine Dummheit gewesen». «Sehr dumm», gibt Trump Junior daraufhin zu.