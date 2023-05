Russland-Affäre : Trumps Sonderermittler beanstandet Untersuchungen des FBI

Getty Images via AFP

Der von Trump eingesetzte Sonderermittler John Durham kommt in einem 300-seitigen Bericht zum Schluss, das FBI habe die Untersuchungen damals aufgrund von politischer Voreingenommenheit eingeleitet.

John Durham war im Mai 2019 damit beauftragt worden, die Russland-Ermittlungen des FBI im Umfeld des Wahlkampfteams von Trump im Jahr 2016 zu untersuchen. In dem Papier kommt der 73-Jährige zu dem Schluss, dass das FBI die Ermittlungen so nicht hätte durchführen dürfen. Der mehr als 300 Seiten lange Bericht wurde am Montag veröffentlicht.