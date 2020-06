vor 1h

Trumps Tulsa-Schock

Der Auftritt in Tulsa, Oklahoma, sollte für Donald Trump ein triumphaler Auftakt werden im wegen der Corona-Epidemie unterbrochenen Rennen um die Präsidentschaft. Stattdessen kam es im erzkonservativen Bundesstaat zu einem mittleren Desaster.

von Ann Guenter

Statt der erwarteten einen Million Anhänger waren nur 6000 Anhänger nach Tulsa gekommen. Ein Schlag ins Gesicht für Donald Trump, der noch kurz vor seinem Abflug ins erzkonservative Oklahoma geprahlt hatte: «Der Andrang ist unglaublich.» Vor Ort holte ihn und sein Team die Realität ein: Tausende leere Plätze erwarteten den US-Präsidenten, der sich laut «New York Times» schon seit Tagen auf diese erste Massenkundgebung seit Beginn der Corona-Krise gefreut hatte.

Berater hätten Trump an Bord der Air Force One auf die tiefen Besucherzahlen vorzubereiten versucht, so die Zeitung weiter. Nach der Ankunft sei dieser fassungslos gewesen und habe hinter der Bühne seine Mitarbeiter angeschrien. So gross sei die Wut des 74-Jährigen gewesen, dass mancher Beobachter bereits das Ende von Trumps Kampagnen-Chef Brad Parscale voraussagen.

Tiktok-Teenager gegen Trump

Der Kommunikationsdirektor von Trumps Wahlkampfteam, Tim Murtaugh, warf «radikalen Demonstranten» und Medien vor, Sympathisanten vom Besuch der Kundgebung abgehalten zu haben. Tatsächlich war es am Rande von Trumps Auftritt zu Demonstrationen gegen Rassismus und Polizeigewalt gekommen, sie blieben der Polizei zufolge aber friedlich. Auch der Vorwurf, «die Medien» hätten Angst vor dem Coronavirus geschürt und so Leute vom Erscheinen in Tulsa abgehalten, verfing nicht wirklich – immerhin wurden vor der Kundgebung sechs Mitarbeiter von Trumps Wahlkampfteam positiv auf das Coronavirus getestet, was gerade ältere Trump-Fans von einem Besuch abgehalten haben dürfte.

Dass Erwartungen und Realität in Tulsa so weit auseinanderklafften, könnte auch auf Nutzer des sozialen Netzwerks Tiktok zurückzuführen sein. So berichteten Medien am Sonntag, auf dem meist von Kindern und Jugendlichen genutzten Netzwerk habe es koordinierte Bemühungen gegeben, sich kostenlos für ein Ticket zu registrieren, dann aber nicht zu der Veranstaltung im Bundesstaat Oklahoma zu erscheinen. Sprich: In Tulsa scheint es zu einem Aufstand der Teenager gegen Trump gekommen zu sein. Das ist umso bemerkenswerter, als viele von ihnen unter 18 Jahre alt sein und noch nicht wählen dürften.

«Desaster» statt Neubelebung

Trump habe die Arena nach seiner Rede geknickt verlassen, schreibt die «New York Times»: «Die Kampfeslust schien ihn zumindest temporär verlassen zu haben. Er schrie nicht, als er die Arena verliess. Er war grösstenteils verstummt.» Ein Foto, das Trump bei seiner Rückkehr nach Washington zeigt, stützt diese Beobachtung: Trump wirkt geknickt, seine Mundwinkel hängen ebenso herab wie die Enden seiner ungebundenen Krawatte (siehe Bildstrecke).

Mehrere Mitarbeiter des Präsidenten nannten den Wahlkampfauftritt ein «Desaster» – freilich ohne namentlich genannt zu werden. Sie gehen davon aus, dass Tulsa nur der Beginn einer Reihe schlecht besuchter Auftritte in diesem Sommer sein dürfte. Dabei hätte gerade Tulsa den Wahlkampf des Republikaners neu beleben sollen, erst recht vor dem Hintergrund von Trumps schwachen Umfragewerte.

«Trump wird wütender zurückkommen»

Wahlkampfmanager wie Brad Parscale hatten sich überzeugt gegeben, dass es eine «angestaute Nachfrage» nach Auftritten des US-Präsidenten gebe. Tulsa sollte dies beweisen. Stattdessen endete der Event damit, dass republikanische Wahlkampfspender sich nervös beim Wahlkampfteam erkundigten, ob die tiefen Zuschauerzahlen von Tulsa vier Monate vor der Präsidentschaftswahl auf fundamentale Probleme in Trumps Kampagne hinweisen würden.