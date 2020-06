Wahlkampf-Blamage

Trumps wenig triumphale Rückkehr aus Tulsa

Eine Million Menschen wollte der US-Präsident für seinen Wahlkampfauftritt in Tulsa mobilisieren. Gekommen sind einige Tausend. Tiktok-User sollen dabei eine Rolle gespielt haben.

Zuschauermässig noch Raum nach oben: Ein Trump-Supporter sitzt an der Veranstaltung in den leeren Reihen.

Der US-Präsident einmal anders: Donald Trump wirkte nach dem Wahlkampfauftritt in Tulsa bei seiner Rückkehr in Washington geknickt.

Ziemlich nachdenklich wirkt US-Präsident Donald Trump bei seiner Rückkehr aus Tulsa. Nach dem blamablen Wahlkampfauftritt vor leeren Rängen zeigen Bilder Trump bei der Ankunft in Washington mit hängendem Kopf. Halbherzig scheint er in die Kameras zu winken.

Nutzer des sozialen Netzwerks TikTok haben möglicherweise zu den hohen erwarteten Besucherzahlen beim Wahlkampfauftritt in Tulsa beigetragen – bei dem am Ende zahlreiche Plätze leer blieben. Der Sender CNN berichtete am Sonntag, auf dem meist von Kindern und Jugendlichen genutzten Netzwerk habe es koordinierte Bemühungen gegeben, sich kostenlos für ein Ticket zu registrieren, dann aber nicht zu der Veranstaltung im Bundesstaat Oklahoma zu erscheinen.