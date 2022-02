Abschlüsse widerrufen : Trumps Wirtschaftsprüfer beenden Zusammenarbeit

Wegen eines «unvermeidbaren Interessenkonflikts» kappt die Wirtschaftsprüfungskanzlei des abgewählte US-Präsidenten Donald Trump die Geschäftsbeziehung.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft wirft seinem Firmenimperium betrügerische Geschäftspraktiken vor: Donald Trump. (Archivbild)

Die langjährige Wirtschaftsprüfungskanzlei von Ex-US-Präsident Donald Trump hat im Zuge der Ermittlungen gegen sein Firmenimperium die Zusammenarbeit beendet und Finanzberichte widerrufen. Das Ende der Geschäftsbeziehung gehe auf einen «unvermeidbaren Interessenkonflikts» zurück, hiess es in einem Schreiben des Unternehmens Mazars an die Trump Organization. Dies geht aus Gerichtsdokumenten von Montag hervor. Die Wirtschaftsprüfer kommen auch zu dem Schluss, dass die jährlichen Bilanzen für die Zeit zwischen Juni 2011 und Juni 2020 «nicht mehr verlässlich»» seien. Das Unternehmen riet der Trump Organization, Empfänger der Abschlüsse darüber in Kenntnis zu setzen.