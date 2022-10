Grossbritannien: Truss muss nach nur 44 Tagen im Amt wieder gehen

Nach dem Abgang eines zweiten wichtigen Kabinettsmitglieds binnen einer Woche und einer chaotisch verlaufenen Abstimmung im Unterhaus, muss die britische Premierministerin Liz Truss ihren Posten nach nur 44 Tagen im Amt räumen. Am Donnerstag forderten weitere Abgeordnete ihrer eigenen Konservativen Partei ihren Rücktritt. Truss trat erst vor sechs Wochen die Nachfolge von Premier Boris Johnson an. In einer Rede vor der Downing Street 10 hat sie nun am Donnerstagnachmittag ihren Rücktritt bekanntgegeben. «Ich kann das Mandat, für das ich von den Tory-Mitgliedern gewählt wurde, nicht erfüllen, und trete darum zurück», so Truss.