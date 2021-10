«Grosser emotionaler Wert» – Trycheldiebe klauen wertvolle Glocken aus einem Stall

Die Familie Schelbert aus dem Bisisthal/SZ vermisst vier wertvolle Trycheln. Auf den sozialen Medien hat die Familie darum einen Aufruf an «Trichlerfründä & Sammler» gestartet, um die entwendeten Glocken wiederzufinden. Die vier Glocken befanden sich in einem Stall bei der Alphütte der Schelberts. Dass die vier wertvollen Glocken im Stall hingen, war gemäss der Familie Schelbert nicht bekannt. «Es muss fast jemand gewesen sein, der schon mal im Stall war», meint die Familie gegenüber 20 Minuten.

Glocken sind mehrere Tausend Franken wert

Der Preis, den so eine Trychel auf dem Markt erzielt, ist für die Familie Schelbert aber zweitrangig. Für sie haben die Glocken einen grossen emotionalen Wert. «Die Trycheln sind zum Teil vom Urgrossvater zum Grossvater bis zu uns weitergegeben worden.» Die Schelberts hoffen darum, dass die Glocken, welche über 100 Jahre alt sind, bald wieder gefunden werden. Auch auf Facebook fühlen Menschen mit den Schelberts mit. So schreibt eine Userin: «Unglaublich, hoffe, ihr bekommt sie zurück». Ein anderer User meint: «Tut mir leid, trotzdem eine Schweinerei. Wenn man jemandem so etwas wegnehmen muss ...»

Familie will verhindern, dass die Glocken verkauft werden

Wie die Glocken genau entwendet worden sind, ist noch nicht klar. Laut dem «Boten der Urschweiz» bemerkte die Familie am Montag, dass die vier Glocken fehlten. Die Glocken sollen in der Vorwoche, vermutlich am Sonntag, geklaut worden sein. Laut der Familie Schelbert war dies aber gar nicht so einfach: «Der Stall war immer abgeschlossen.» Zudem müssten die Täter oder Täterinnen mit den Glocken auch an der angrenzenden Alpwirtschaft vorbei spaziert sein, so Familie Schelbert.