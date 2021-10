«Gruss an die Demonstrierenden» – Trychler auf Pro-Impfplakat bringt Massnahmen-Gegner in Rage

Andreas Kyriacou, Präsident der Freidenker-Vereinigung, will für die Impfung einstehen.

Dieses digitale Plakat war am Donnerstag am Berner Bahnhof zu sehen.

Als Antwort auf die Corona-Demonstrationen schaltete die Freidenker-Vereinigung am Bahnhof Bern ein digitales Plakat.

Als Gegnerinnen und Gegner der Covid-Massnahmen letzten Donnerstagabend durch den Berner Bahnhof marschierten, um wenig später a bermals in der Innenstadt zu demonstrieren, dürfte dem einen oder anderen von ihnen ein digitales Plakat aufgefallen sein. Darauf zu sehen ist ein übergewichtige s M ännlein mit Schnurrbart und Knollennase, auf d er Schulter ein Holzjoch und auf jeder Seite eine dicke Glocke schwingend. Sein Hemd weist ihn jedoch nicht als Freiheitstrychler aus, wie man die s erwarten könnte, s ondern als « Freiheitsimpfler » . Über der Figur wechseln sich die Botschaften «Impfen statt Schimpfen», «Impfen rettet Leben» oder «Impfen ist solidarisch» ab.

Massnahmen-Gegnerinnen und -Gegner sowie Impfskeptikerinnen und -skeptiker bringt die Werbung wenig überraschend in Rage. Ein Telegram-User, der ein Video des Aushangs geteilt hat, meint: «Impfbefürworter missbrauchen das Erscheinungsbild der Freiheitstrychler für Impfwerbung.» Weitere Nutzerinnen und Nutzer sprechen von «verlogener Werbung» oder «Wahlwerbung».

Hinter dem Plakat steckt die Freidenker-Vereinigung der Schweiz. Es sei als «Grussbotschaft an die Demonstrierenden», sagt Präsident Andreas Kyriacou. «Mit der Botschaft ‹ Impfen statt Schimpfen › wollen wir daran erinnern, dass die Pandemie schneller vorbei geht, wenn sich möglichst viele impfen lassen. Und es ist auch als Hinweis gedacht, dass die Berner Geschäfte unter den Massnahmen-Demos leiden, ganz besonders am Donnerstag, da dann jeweils der Abendverkauf stattfindet. Läden hätten während des Umzugs massiv weniger Kundinnen und Kunden. Auch Personen, die zum Zeitpunkt der Demonstrationen mit dem öffentlichen Verkehr reisen würden, seien stark eingeschränkt, weil Teile der Stadt abgesperrt seien. «Ich finde es widersprüchlich, sich Freiheitstrychler zu nennen, wenn man mit seinen Handlungen die Freiheit anderer Menschen einschränkt», sagt Kyriacou.

«Es braucht eine Stimme aus der Gesellschaft»

Es fehle eine Stimme in der Gesellschaft, die nicht von der staatlichen Seite komme, findet Kyriacou. Den Massnahmen-Gegnerinnen und -Gegnern wird sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt, sodass man gar nicht richtig wahrnimmt, wie viele Leute die Impfung befürworten.» Anstatt eine Gegendemonstration zu organisieren, die den Massnahmen-Kritikerinnen und -Kritikern die Stirn biete, wolle die Freidenker-Vereinigung mit dem digitalen Plakat ein Zeichen setzen. «Es braucht Bewegung aus dem Volk. Deshalb haben wir das übernommen.»

Weil eine hohe Nachfrage nach Merchandise-Artikeln bestehe, will die Freidenker Fahnen mit dem «Freiheitsimpfler» produzieren lassen. Dass dies eine mögliche Spaltung der Gesellschaft fördere, glaubt Kyriacou nicht. «Die Schweiz ist demokratisch genug, um mit unterschiedlichen Meinungen umgehen zu können», sagt er zu 20 Minuten. Am kommenden Donnerstag soll das digitale Plakat erneut am Bahnhof Bern zu sehen sein.