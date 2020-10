Coronavirus : Tschechien führt Maskenpflicht im Freien wieder ein

Aufgrund der hohen Corona-Zahlen hat die Regierung in Tschechien die Maskenpflicht im Freien wieder eingeführt. Eine Maskenpflicht im Freien galt bereits einmal von Mitte März bis Mitte Juni.

Im Kampf gegen massiv steigende Corona-Zahlen führt Tschechien wieder eine Maskenpflicht im Freien ein. Sie gelte von Mittwoch an innerhalb des bebauten Gebiets von Städten und Gemeinden, gab Gesundheitsminister Roman Prymula nach einer Kabinettssitzung am Montag bekannt. Ausnahmen gelten unter anderem, wenn ein Abstand von mehr als zwei Metern eingehalten werden kann, sowie beim Sport. In Innenräumen ist die Mund-Nasen-Bedeckung ohnehin Pflicht – neuerdings auch im Auto, wenn familienfremde Personen mitfahren.