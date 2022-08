Gedenken an Prager Frühling : Tschechien und Slowakei erinnern an Sowjeteinmarsch 1968

Am Sonntag wurde an die Niederschlagung der Demokratiebewegung erinnert. Der tschechische Premier zog Parallelen zum Ukraine-Krieg.

Das Thema Freiheit sei heute so aktuell, wie damals, sagt der tschechische Ministerpräsident: Panzer in Prag am August 1968.

In Tschechien und der Slowakei ist an die Niederschlagung der Demokratiebewegung erinnert worden.

In Tschechien und der Slowakei ist am Sonntag an den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten in die damalige CSSR vom 21. August 1968 erinnert worden. Mit der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung Prager Frühling endete damals die Hoffnung auf einen Sozialismus mit einem menschlichen Antlitz.