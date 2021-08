Bei Wahlkampfauftritt : Tschechischer Ministerpräsident Babis mit Eiern beworfen

Kritiker von Andrej Babis gingen während eines Wahlkampauftritts in die Offensive. Der Ministerpräsident wurde am Kopf getroffen.

Tschechiens Ministerpräsident Andrej Babis ist bei einem Wahlkampfauftritt mit Eiern beworfen worden. Der Vorfall ereignete sich zwei Monate vor der Parlamentswahl am Samstag an seinem Wohnort Pruhonice bei Prag, wie die Nachrichtenagentur CTK berichtete. Leibwächter brachten den Regierungschef in ein nahe gelegenes Café. Babis sagte dem Sender CNN Prima News, er sei von Gegnern der Corona-Massnahmen angegriffen worden: «Sie haben mich am Kopf getroffen – und eine junge Frau hat einen Becher Bier abbekommen.»