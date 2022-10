Mutanten beim AKW : Tschernobyl-Frösche ändern Farbe, um die Strahlung zu überleben

36 Jahre nach der Atomkatastrophe von Tschernobyl haben Forscher in der Nähe der AKW-Ruine Frösche entdeckt, die ihre Farbe von Grün auf Schwarz geändert haben. Das Melanin beschützt die Tiere wohl vor schweren Strahlenschäden.

1 / 6 Mutiert vs. «normal»: Der linke Frosch stammt aus einer Linie, die sich an die Strahlung angepasst hat. IFLScience/ Germán Orizaola und Pablo Burraco Die Forscher fanden auch Abstufungen zwischen Hellgrün und Schwarz. IFLScience/ Germán Orizaola und Pablo Burraco Burraco und Orizaola vor dem Sarkophag mit dem Unglücksreaktor in Tschernobyl. IFLScience/ Germán Orizaola und Pablo Burraco

Darum gehts Forscher entdeckten rund um die Ruine des Atomkraftwerks Tschernobyl haufenweise schwarz gefärbte Frösche.

Sie führen dies auf einen hohen Melanin-Pegel zurück, der die Frösche die Strahlung überleben lässt.

Zurzeit sind die «Mutanten» in der Mehrzahl, doch mit abnehmender Strahlung könnte sich dies wieder ändern.

Am 26. April 1986 passierte im Reaktorblock 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl in der Ukraine ein katastrophaler Unfall: Als Folge einer Simulation eines Stromausfalls kam es zur Explosion des Reaktors und einem nachfolgenden Brand des darin enthaltenen Graphits. Dabei wurden mehrere Trillionen Becquerel Radioaktivität in die Atmosphäre freigesetzt. Die Folgen sind bis heute präsent. Um den Reaktorblock – der mit einem riesenhaften Sarkophag isoliert wurde – wurde eine 30 Kilometer messende Sperrzone eingerichtet.

Mittlerweile hat sich in der Sperrzone wieder tierisches Leben ausgebreitet. So beleben etwa wieder Elche, Hirsche, Rehe, Wildschweine und Wölfe das Gebiet, aber auch etliche andere Tierarten haben das Gebiet für sich zurückerobert. Einzelne Spezies mussten sich allerdings genetisch anpassen, um die teils massive Strahlenbelastung überleben zu können. Nun berichten die beiden Forscher Germán Orizaola und Pablo Burraco von der Universität im spanischen Oviedo von eigenartigen Mutationen bei den Östlichen Laubfröschen, die sie in den Sümpfen nahe des Unglücksreaktors angetroffen haben: Statt in sattem Grün kamen etliche Exemplare in einer dunklen Färbung daher, manche sind sogar tiefschwarz pigmentiert.

«Wir haben diese Frösche am ersten Tag gesehen, als wir in Tschernobyl arbeiteten», so Orizaola. «Wir suchten in der Nähe des AKW nach ihnen und stellten fest, dass viele Exemplare einfach schwarz waren.» Als Biologen wussten die beiden, dass das Pigment Melanin für die dunkle Färbung in vielen Tieren verantwortlich ist – und dass der Stoff vor den Folgen diverser Belastungen von UV bis ionisierter Strahlung schützt. Melanin kann ionisierte Moleküle, die ins Zellinnere gelangt sind, neutralisieren und so Schäden verhindern.

Je mehr Strahlung, desto dunkler der Frosch

Für ihre Studie sammelten die Wissenschaftler über 200 männliche Laubfrösche von zwölf verschiedenen Brutplätzen mit unterschiedlich hoher Strahlungsbelastung. Dabei fanden sie heraus, dass die Frösche in der Sperrzone deutlich dunkler waren als die ausserhalb. Und obwohl heute keine Korrelation zwischen den dunkelsten Tieren und den meistverstrahlten Gebieten mehr bestehe, gebe es durchaus einen Zusammenhang für die Zeit kurz nach dem Unfall.

Da bei dieser Gattung auch unter normalen Umständen dunklere Färbungen vorkommen, nehmen die Forscher an, dass diese schlicht die besseren Überlebenschancen hatten und sich gegen ihre grünen Artgenossen durchsetzten. Heute, zehn bis zwölf Generationen nach dem Unfall, sind die schwarzen Frösche in der Mehrheit. Ob sie das auch in Zukunft bei weiter sinkender Radioaktivität bleiben, ist allerdings noch offen.

1 / 35 Die Katastrophe von Tschernobyl ereignete sich am 26. April 1986 in Block 4 des Atomkraftwerks Tschernobyl. Es war der erste nukleare Unfall, der auf der internationalen Bewertungsskala Ines mit dem Maximum von sieben Punkten eingestuft wurde. Wikimedia Commons/IAEA Imagebank - 02790015/CC BY-SA 2.0 Im zwischen 1970 und 1983 erbauten AKW wurden graphitmoderierte Reaktoren des Typs RBMK-1000 eingesetzt, die gravierende Sicherheitsmängel aufwiesen. Gleichwohl galt das Kraftwerk in der damaligen Sowjetunion als Musteranlage. Wikimedia Commons/IAEA Imagebank - 02790035/CC BY-SA 2.0 Am Anfang des Super-GAUs in Tschernobyl stand ein Experiment. (Im Bild: eine zerstörte Schaltanlage im Kontrollraum von Reaktor 4, 2021). REUTERS