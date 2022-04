Einmonatige Herrschaft – Tschernobyl-Ingenieure klauten Benzin von russischen Soldaten

Nach dem russischen Rückzug in der Region um Kiew ist Tschernobyl wieder in ukrainischer Hand. Nun werden immer wieder neue Details über das Verhalten der Russen auf dem Areal des ehemaligen Atomkraftwerks bekannt. Gegenüber «BBC» berichtete der Ingenieur Valeriy Semjonow über den Monat unter russischer Herrschaft.

«Ich hatte Angst, dass es eine Tragödie für die Menschheit wird»

Russische Soldaten in Strahlenklinik

Wie in den vergangenen Tagen bekannt wurde, sind russische Soldaten in Tschernobyl unvorsichtig vorgegangen. Videoaufnahmen einer Drohne zeigen verlassene russische Positionen unweit des ehemaligen Kernkraftwerks Tschernobyl im Norden der Ukraine. Schützengräben durchziehen das Gelände, die oberste Erdschicht wurde grossflächig umgepflügt, wahrscheinlich durch Panzerketten und andere schwere Fahrzeuge.

Die Aufnahmen stammen aus einem Gebiet inmitten des «Roten Waldes». Der Name stammt von den unmittelbaren Auswirkungen der Nuklearkatastrophe von 1986, als es im Kernkraftwerk Tschernobyl bei einer Kontrolle zur Kernschmelze kam. Damals färbten sich alle Pinienbäume in einem Radius von mehreren Kilometern rot, nachdem sie hohe Strahlendosen absorbiert hatten. Der Wald gilt als das am stärksten verseuchte Gebiet in der ganzen Tschernobyl-Sperrzone.