Nach wochenlanger Arbeit : Tschernobyl-Mitarbeiter sollen nach Russland verschleppt worden sein

Laut des ukrainischen Innenministers Denis Monastirskij hat der Kreml das Personal des stillgelegten Kernkraftwerks Tschernobyl nach Russland entführt. Im Vorfeld wurde bereits bekannt, dass diverse russische Soldaten wegen der enormen Strahlung erkrankt sind.

Bei ihrem Abzug sollen sie das Personal des Kernkraftwerks gewaltsam in ihre Heimat entführt haben.

Verstrahlte Schützengräben

CNN berichtet darüber hinaus von hohen Strahlungswerten im sogenannten «Roten Wald», einer radioaktiven Sperrzone in der Nähe des Kernkraftwerks Tschernobyl, das 1986 bei einem schweren Atomunglück zerstört wurde. In den vergangenen Tagen hatte es mehrfach Berichte darüber gegeben, dass russische Soldaten in dem Wald Gräben ausgehoben haben und sich dabei angeblich selbst verstrahlt haben sollen.